Оспа обезьян добралась до европейских курортов. Тревогу забила Испания. В Британии число заболевших превысило сотню. Первый случай сегодня – в Финляндии. В Нигерии – откуда, по данным Всемирной организации здравоохранения пришел вирус, – работают как минимум четыре подконтрольных США биолаборатории, откуда могла произойти утечка. Об этом заявили в нашем Минобороны, где представили новые документы о работе подобных объектов, в том числе на Украине.

Угрозу от американских биолабораторий, документальные подтверждения которой не первый месяц находят в Минобороны, на себе теперь чувствуют и жители Западной Европы. Туда, согласно отчету ВОЗ, вирус оспы обезьян прибыл из Нигерии, где лабораторий есть как минимум четыре. И это можно было бы счесть совпадением, если бы в самом Пентагоне к эпидемии не готовились: в ходе операции на Украине российские военные нашли документы инструкторов США по экстренному реагированию на вспышки оспы натуральной.

"Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 года по 2021-й в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мериленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом", – заявил Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ ВС РФ.

К слову, свою армию, дипломатов и медиков США в отличие от многих стран мира от оспы прививают в обязательном порядке. Именно эти люди потом едут работать в подконтрольные Пентагону НИИ – вроде тех, что и сейчас действуют на Украине. А там со штаммами опасных вирусов бывает всякое.

"В апреле 2017 года в результате нарушения техники безопасности имел место случай внутрилабораторного заражения клещевым энцефалитом. В 2021 году, сотрудница одной из биолабораторий вынесла с территории учреждения несколько пробирок с опасными микроорганизмами. Все нарушения происходили в период реализации американской программы по снижению биоугрозы. Это свидетельствует о том, что официально декларируемые цели Вашингтона – всего лишь ширма для реализации незаконной военно-биологической деятельности на территории Украины", – отметил Кириллов.

Случайно терялись вирусы или нет, сказать теперь трудно. Но такой исход закономерен: из всех украинских лабораторий только три имели должный уровень защиты. В докладе украинского же Минздрава прямо признавали многочисленные нарушения в Одесском противочумном институте. Биологи лаборатории в Мерефе под Харьковым даже пытались вразумить собственные власти, но им велели продолжать работу, ведь на кону были серьезные суммы. Вот данные по модернизации только одного научного центра партнером Пентагона компанией Black&Veatch.

"По результатам независимой экспертизы, выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 миллиоеа гривен. Согласно имеющимся данным, эта разница направлялась на счета фиктивных компаний, таких как "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство", – сказал Игорь Кириллов.

Около 8 миллионов долларов Пентагон потратил только на проекты серии UP. По ним с ноября 2019-го и до начала 2020 года на Украине собрали почти 1000 образцов энцефалита, сибирской язвы, конго-крымской лихорадки и не только. И все, согласно документам, вывозили в США. При этом в отчетах о соблюдении запрета на разработку биологического оружия, которые Вашингтон и Киев годами предоставляли в ООН, о совместной работе – ни слова.

"Это противоречит сделанному 20 мая 2022 года заявлению заместителя постоянного представителя США при ОБСЕ Льюиса Гиттера о том, что помощь Киеву направлена на "уменьшение биологической и ветеринарной опасности, а также на то, чтобы обезопасить нелегальные запасы биологического оружия, оставшиеся после СССР", – отметил Кириллов.

Украина – это, наверное, самый масштабный, но только частный случай. Пентагон по всей планете выстроил целую схему работы с опасными штаммами. В ней и фармгиганты, и собственные НИИ, которые высказывают озабоченность эпидобстановкой, и госструктуры США, которые потом заключают межправсоглашения со странами вроде Украины. Отдельная роль пиар-обеспечения и прикрытия – у НКО и фондов. Разумеется, "независимых". Ни от кого, кроме тех, кто их финансирует.