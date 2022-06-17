Тема:

ПМЭФ-2022 1 минуту назад

17 июня 2022 13:15

Глава "Новатэка": нас посылают на восток, мы туда и идем


VisualRian

Выступая на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса – 2022" в рамках ПМЭФ, глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что рынку Евросоюза грозит энергетический кризис, а Россию посылают на Восток, куда она и идет.

"То, что сейчас видно, по замещению такого громадного объема газа из РФ, Европе вообще грозит энергетический кризис. Надо это говорить вслух, почему-то никто об этом не говорит. А мы поедем на Восток. Нас туда посылают, мы туда и идем," – сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

В этом году программа Международного форума весьма насыщена. В Санкт-Петербурге собрались представители почти 130 стран.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим"Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество политика кризис энергия ПМЭФ/Петербургский международный экономический форум восток Новатэк новости

Ранее по теме