Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на выпущенную ракету

Военные посты ХАМАС и оружейный цех в секторе Газа стали целями ВВС Израиля после ракетного обстрела с палестинской территории, сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

Система ПВО "Железный купол" перехватила выпущенную боевиками из палестинского анклава ракету, которая была нацелена на Ашкелон. В ответ в небо были подняты истребители и беспилотники, которые нанесли удар по оружейному цеху и военным позициям радикального движения ХАМАС. Под удар, в частности, попали здание центре анклава, где вспыхнул сильный пожар, некий объект Малака к востоку от района Зайтон. Обошлось без жертв и пострадавших.

Без малого месяц назад, 21 мая, на приграничных территориях вступил в силу режим прекращения огня, которому предшествовал 11-дневный обмен ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 270 человек, 257 из которых проживали на территории сектора Газа, где с 2007 года удерживают власть представители ХАМАС.