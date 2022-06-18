Электронная буфетчица вошла в пятерку медиаперсон ПМЭФ-22

Названы самые популярные в соцсетях медиаперсоны на Петербургском международном экономическом форуме-2022. Топ-10 составили эксперты IT-компании Brand Analytics.

Десятку с большим отрывом возглавил президент РФ Владимир Путин, который выступил на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня. Его упомянули в соцсетях 61 тысячу раз.

Пятерку лидеров замкнула робот-буфетчица Дуняша, которая угощала присутствующих мороженым и кофе. Она уступила одну позицию главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, набрав более 7,3 тысячи упоминаний.

Второе место в рейтинге занял глава Донецкой народной республики Денис Пушилин (10 тысяч упоминаний), третье – официальный представитель Кремля Дмитрий Песков (8,7 тысячи упоминаний). Набиуллину на четвертой строчке упомянули чуть больше 8 тысяч раз.

На шестом месте оказался певец Филипп Киркоров, который посетил ПМЭФ в качестве бизнесмена (почти 7,2 тысячи упоминаний). Седьмое место – у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой (около 6,9 тысячи упоминаний).

Традиционный спикер ПМЭФ – министр финансов России Антон Силуанов оказался на восьмом месте (6,4 тысячи упоминаний), за ним следует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (около 4,6 тысячи упоминаний). Замкнул десятку глава Сбербанка Герман Греф (4,5 тысячи упоминаний).

За три дня работы ПМЭФ русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий форума. Эти посты собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев. Для составления рейтинга было проанализировано более 240 миллионов публичных сообщений в русскоязычных социальных медиа в период с 15 по 17 июня.