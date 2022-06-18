Глава Роскосмоса рассказал, когда будет запущен украинский спутник "Лыбидь"

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что украинский спутник "Лыбидь" будет запущен, когда придет время.
"А кто будет в тот момент представлять Украину или то, что будет освобождено от владычества киевской хунты, – это второй вопрос", – пояснил Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".
Полное интервью главы Роскосмоса опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".
Сейчас "Лыбидь" находится на хранении, все его системы исправны, а Роскосмос ждет, когда появится настоящий хозяин аппарата.
По данным из открытых источников, "Лыбидь" – это украинский телекоммуникационный спутник, собранный канадской компанией в 2009 году.
Запуск аппарата был запланирован с космодрома Байконур в 2011 году, однако много раз переносился. А в 2014 году президент Украины Петр Порошенко распорядился запретить любое сотрудничество с РФ.