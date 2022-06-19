Косачев: Литва блокадой Калининградской области нарушает международные акты

Запрет Литвы на транзит через Калининградскую область с территории России попавших под санкции товаров нарушает международно-правовые акты, которые затрагивают обязательства ЕС. Об этом в своем Teleram-канале написал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"Как государство-член ЕС Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом", – написал Косачев.

Он уточнил, что соглашением о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года предусмотрено, что каждой стороной обеспечивается свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны.

Кроме того, Косачев обратил внимание, что свобода транзита – это один из краеугольных принципов ВТО. Также этот принцип закреплен во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам.

"Литва является флагманом разрушения международного права", – заключил вице-спикер Совета Федерации РФ.

18 июня Литва объявила о прекращении транзита части грузов в Калининградскую область. Речь идет о товарах, которые попадают под санкции Евросоюза. Это примерно 40-50% всех грузов. Среди них строительные материалы, цемент и металл.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств.