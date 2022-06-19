Кондиционер для ЗРК: военные технологии пригождаются на гражданке

Российские промышленники начинают использовать военные технологии для создания гражданской авиации. Об этом сообщил директор проекта "Промхолод" Рафаил Аглиуллин в эфире одного федерального канала.

В частности, речь идет о кондиционерах. Использовать их можно и в военных, и в гражданских целях. По словам Аглиуллина, делают они теплообменное оборудование не только для установок промышленного охлаждения, но и для установок, которые используются на объектах атомной промышленности. Так, технологию производства кондиционеров для тактического зенитного ракетного комплекса "Тор" начнут применять для создания гражданской продукции.