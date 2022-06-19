Натовский калибр: ВСУ неустанно бьют по мирному населению

А вот как устроена западная пропаганда. Украинская армия каждый день наращивает обстрелы Донецка. Бывает, что за сутки по многострадальному городу выпускают десятки артиллерийских снарядов. Бьют без разбора – по жилому сектору, школам, рынкам, больницам... Растет и число жертв среди мирного населения города. При этом европейские СМИ безбожно врут, сообщая, что это российские вооруженные силы обстреливают Донецк. Вот 13 июня на телеканале Германии ARD вышел сюжет о массированном обстреле Донецка: "Под обстрел российской армии постоянно попадают гражданские цели. Вот рынок юго-восточного украинского города Донецк или то, что от него осталось. Украинские Вооруженные силы бессильны пере лицом масштабных атак со стороны лучше оснащенной российской армии". Внятного извинения за это вранье со стороны АРД так и не последовало. Как и не было сказано, что по мирным людям стреляет ВСУ.

Петлять по узким незнакомым переулкам через поваленные деревья сложно. Мы оказались в зоне обстрелов, пытаясь отыскать пожарную часть, в которую с украинской стороны прилетел снаряд. Черный густой столб дыма было видно из любой точки города. Мы добрались до места, но затихшие – на 15 минут, обстрелы возобновились.

Жители этого района пытались спешно уехать из опасной зоны. Во время артудара по майскому рынку Донецка не успели убежать в укрытие женщина и ее 11-летний сын. Погибли на месте.

Самый военный объект Донецка – роддом. Взрывной волной выбиты двери и окна. Чудом никто не пострадал. Персонал и будущие мамы успели эвакуироваться в подвал. Эвакуировали более 170 рожениц и 35 детей. За ночь в подвале стало на три ребенка больше. Не удалось спустить вниз новорожденных из отделения интенсивной терапии. Эти боксы не подлежат транспортировке. Врачи и медсестры – хрупкие женщины – во время обстрела остались на пятом этаже вместе со своими маленькими пациентами.

Сразу два снаряда прилетели в школу для воспитанников с нарушением зрения. К счастью, учащихся в здании не было.

Пролетарский район Донецка находится на максимальном удалении от Авдеевки, где окопались украинские националисты и откуда ведут ежедневные обстрелы города. Натовский 155-й калибр добивает и в это, еще вчера казавшееся безопасным, место.

Руины "Азовстали". В этих катакомбах – бывшее логово азовцев. Волчьи крюки повсюду. Много соответсвующий литературы. Все можно было ожидать здесь увидеть, но никак не это. Фотография Владимира Зеленского на мишени. Попадание точно в голову – в яблочко. Не очень уважали националисты своего президента.

В подземелье впервые оказались иностранные журналисты. "Факт в том, что наше правительство вовлечено в финансирование террористов. Это шокирует. Вы называете свои действия "специальной операцией". Я называю это войной. Войной между добром и злом. И русские ее выигрывают", – сказал Джон Марк Дюган, журналист из США.

Идеология нацизма в этих казематах в прямом смысле проросла и углубилась. Очевидно, что их обитатели не остановились бы ни перед чем в слепом стремлении истребить мирных жителей того же ежедневно обстреливаемого Донецка, которых они назначили своей мишенью.

Вот такой бросок по бездорожью от Попасной до поселка Врубовка, который только-только перешел под контроль союзных сил. Этот участок трассы в районе Камышевахи сейчас активно простреливается украинской артиллерией, поэтому важно преодолеть его как можно скорее.

По обочинам – сгоревшие машины, раздробленный бетон и пепел: в поселке не осталось ни одного целого здания. В работе – 11-й полк Народной милиции ДНР. Поквартирный обход в поисках мирных жителей.

Гаубицы, "Грады", "Ураганы"... Обстрелы не прекращаются. Люди боятся выходить из подвалов.

Контроль над Врубовкой открывает союзным силам простор для продвижения к границам республики.

Стратегически важные позиции и под Донецком. Недавние резервисты, они взяли в руки оружие всего четыре месяца назад. В батальоне есть и девушки. Здесь держат оборону. Рядом поселки Авдеевка и Пески, занятые противником, центр Донецка – всего в 10 километрах. Всю неделю столица республики – под плотным артиллерийским огнем. Десятки погибших мирных жителей. Под завалами еще могут оставаться люди.

В Мариуполе куда спокойнее. На доске объявлений – фотографии – люди ищут пропавших родственников. Рядом – раздача гуманитарной помощи и бойкая торговля.

Импровизированный рынок на одной из улиц Мариуполя. Здесь продают печенье, конфеты, колбасу, сало. Среди продавцов есть те, кто уже успел съездить из Мариуполя в ближайшие мирные поселки или Донецк и закупить там товар. Цены – в гривнах и рублях.

Заработал общественный транспорт, появилась мобильная связь. Город приводят в порядок. Пенсионеры и молодые родители получают первые выплаты. В населенных пунктах, занятых союзными войсками, люди надеются, что скоро все закончится. И что, конечно, поражает, это чувство юмора. Без него, говорят, здесь никак.