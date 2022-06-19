Вот-вот упадет снова: Байдена раскритиковали за прыжки у церкви

Президент США Джо Байден, который попрыгал на пороге церкви в Рехобот Бич, чтобы продемонстрировать свое хорошее самочувствие, не произвел впечатления на американцев. Пользователи Twitter-аккаунта издания New York Post раскритиковали поведение американского лидера.

Одни комментаторы предположили, что у Байдена был инсульт, другие заподозрили политика в слабоумии и выразили мнение, что его место в доме престарелых, а не в Белом доме.

Ряд пользователей отметил почтенный возраст действующего президента. "Империя в упадке из-за геронтократии", – написал один из них.

Еще один юзер посоветовал Байдену остановиться. "Он вот-вот снова упадет из-за этих танцев", – выразил опасение читатель.

Вопрос о здоровье президента США возник в очередной раз после того, как он не сумел вытащить ногу из крепления педали велосипеда и повалился на асфальт на глазах у десятков человек.

Через несколько часов после инцидента Байден посетил церковь в Рехобот Бич и вышел оттуда в приподнятом настроении. Некоторые из встречающих спросили у президента, как он себя чувствует. На это он трижды подпрыгнул и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин.

В Белом доме по-прежнему настаивают: никакая медицинская помощь 79-летнему Байдену не требуется.