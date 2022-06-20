Фундаментальное право россиян не будет нарушено

Проведение специальной военной операции на Украине не помешает проведению выборов в российских регионах в 2022 году. Об этом заявил в понедельник начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев. Например, в Москве в 52 из 125 муниципальных образованиях уже стартовала избирательная кампания, пишет РИА Новости.

По словам Харичева, реализовать фундаментальное право россиян – избирать и быть избранными – не могут помешать и санкции западных стран.

Выступая в рамках "Классного марафона", Харичев отметил, что на правах граждан России нельзя экономить.

"Выборы в этом году, как и в прошлом и будущих, обязательно состоятся", – заключил представитель Кремля.