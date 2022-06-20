Песков анонсировал "спокойный день"

В понедельник, 20 июня, президент России Владимир Путин обсудит с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом социально-экономическую ситуацию в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Другие встречи и совещания Путина в понедельник, отметил представитель Кремля, носят непубличный и закрытый характер. В целом у президента будет "спокойный день", сообщил Песков ТАСС.

Также пресс-секретарь анонсировал встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. Контакты глав государств готовятся. О формате сообщат дополнительно, отметил Песков.

Ранее белорусский лидер сообщил, что в ближайшее время обсудит с Владимиром Путиным ситуацию на Украине.