Как известно, на Украине много иностранных наемников. В их числе и граждане Польши. Часть из них сосредоточилась в Камышевахе.

Подразделения 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР вместе с полком Ахмата Кадырова ведут бои против украинской теробороны и польских наемников. Последние понесли серьезные потери, сообщает РИА Новости.

Командир казачьего полка отметил, что до позиций пришлось пробираться под обстрелом. Противник ведет постоянный огонь. Кроме того, он контролирует поле боя с беспилотников. При этом отчетливо слышны польская речь и команды.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что речь не идет об отдельных польских боевиках — это хорошо организованный отряд.

Тем временем МИД Польши не располагает информацией о гражданах страны, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. Заместитель главы ведомства Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM отметил, что польско-украинскую границу пересекают тысячи человек, но выезжать они туда могут с разными целями, в числе которых бизнес и туризм.

Ранее в Минобороны России указали на резкий отток иностранных наемников с Украины. Связано такое положение дел с растущим количеством провалов киевского режима.