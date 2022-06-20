В разговоре Путина с Си нашли послание Западу

Профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей прокомментировал состоявшийся 15 июня телефонный разговор между главами России и Китая. По мнению эксперта, Владимир Путин и Си Цзиньпин неслучайно выбрали дату для переговоров в день рождения китайского лидера.

Минсин Пей констатирует очевидную вещь, что Путин и Си являются большими друзьями. С 2013 года они встречались 38 раз, а очередной разговор является скрытым посланием западным странам. Когда-то отношения между РФ и КНР напоминали брак по расчету, развивает свою мысль профессор Пей. Но сейчас отношения между соседями значительно укрепились, так как Китай и Россия видят друг в друге надежных партнеров и союзников в противостоянии Вашингтону.

"Узы, объединяющие Россию и Китай, сильнее, чем во времена холодной войны, в то время как силы, которые могут их разъединить, слабее", — пишет Минсин Пей. Путин и Си разделяют схожие ценности, а их антипатия к западному миру не является секретом, отмечает РИА Новости.

Телефонный разговор между президентом Путиным и Си Цзиньпинем состоялся 15 июня, лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Китайский лидер отметил, что Россия действует правомерно в условиях внешних вызовов и защите своих национальных интересов.