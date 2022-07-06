МИД КНР: лидеры Китая и России поддерживают тесные контакты

"После того, как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах. КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства", — заявил он в ходе брифинга.

По его словам, Москва и Пекин эффективно работают в направлении укрепления сотрудничества по всем направлениям.

Ранее зарубежные сообщили, что Си Цзиньпин из-за пандемии якобы ответил отказом на приглашение Путина посетить РФ.