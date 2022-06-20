"Вкусно – и точка" подтверждает данные о двух бургерах

Компания "Вкусно – и точка", которая начала открывать рестораны своей сети, сообщила, что один из основных бургеров из меню McDonald's "Биг Тейсти" будет представлен и в новом заведении. Теперь он называется "Биг Спешл". В ресторанах Москвы и Подмосковья новый-старый бургер появится уже 25 июня.

РИА Новости сообщает, что самый известный продукт компании McDonald's бургер "Биг Мак" будет заменен аналогичным. "Мы разрабатываем замену этому продукту, которая, мы надеемся, станет не менее любима нашими посетителями", – сказали в пресс-службе "Вкусно – и точка".

12 июня в Москве и области открылись первые 15 ресторанов, заменивших на российском рынке ушедший "Мак". В течение месяца компания обещает открыть и остальные точки. McDonald's ушел из России и продал бизнес бизнесмену Александру Говору.