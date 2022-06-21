Измученной жарой и пожарами Европе грозит неурожай

В Германии – жара. Горят леса. Огнем охвачены четыреста гектаров недалеко от Потсдама, сообщается на медиаплатформе "Смотрим". Сотни семей покинули дома.

Началось все недалеко от заброшенного военного полигона. В земле могли остаться боевые снаряды. Из-за этого приходится тушить пламя в основном с воздуха.

Огонь уничтожает леса и в Испании. Пожаром охвачен горный хребет на северо-западе страны.

Из-за жары в Европе намечаются серьезные проблемы с урожаем. Значительная часть посевов пшеницы и ячменя уже уничтожена.