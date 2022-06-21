После исчезновения Ан-2 в Якутии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено по факту исчезновения Ан-2 в Якутии.

К расследованию обстоятельств инцидента приступили сотрудники Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.

Напомним, что самолет пропал утром во вторник, 21 июня. Он вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район), однако так и не появился в пункте назначения.

На борту воздушного судна находились три человека – два пилота и пассажир, никаких данных об их судьбе пока нет.

В МЧС сообщили, что к поискам пропавшего Ан-2 привлечена авиация – самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии".