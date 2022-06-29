После ЧП с вертолетом Ми-8 в Якутии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после инцидента с вертолетом Ми-8 в Якутии, об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По уточненным данным, 29 июня воздушное судно вылетело из Усть-Майского района в Алданский район. Во время перелета оно совершило жесткую посадку в лесополосе в районе населенного пункта Чагды.

В настоящее время к месту ЧП выдвинулась следственная группа.

Ранее сообщалось, что на борту находились три члена экипажа, которые остались живы, однако ТАСС утверждает, что помимо них в вертолете летели 20 сотрудников Авиалесоохраны, никаких данных о состоянии их здоровья нет.