Упавший в Якутии вертолет найден, сильно пострадали 8 человек

Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии обнаружено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах и в региональном центре медицины катастроф.

По уточненным данным, все 23 человека, находившиеся на борту, получили травмы, из них 8 человек не могут самостоятельно передвигаться.

По информации спасателей, троих лежачих и еще пятерых пострадавших, которые получили травмы средней степени тяжести, уже эвакуировали с места происшествия. Состояние пострадавших пассажиров и членов экипажа выясняется.

Напомним, 29 июня вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район. Во время перелета транспорт совершил жесткую посадку в лесополосе в районе населенного пункта Чагды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Вертолет, принадлежащий "Полярным авиалиниям", был и задействован в тушении лесных пожаров и обеспечивал передислокацию лесопожарных групп в Алданском лесничестве. На борту транспорта помимо экипажа и летчика-наблюдателя находились 19 сотрудников Парашютно-десантной пожарной службы.