21 июня 2022 11:32

Премьер-министр Франции не смогла уйти в отставку


Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра Элизабет Борн. Французский лидер заявил, что правительство должно "выполнять свои задачи"​​​.

Позднее Макрон проведет встречу с лидерами политических партий, чтобы найти "возможные конструктивные решения".

В воскресенье во втором туре выборов в Национальное собрание блок Макрона "Возрождение" не смог сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента. Он получил всего 245 мест из 577, пишет РИА Новости.

Успеха добились коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" и крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

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