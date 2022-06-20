Премьер Франции: ситуация после выборов в Нацсобрание представляет "угрозу стране"

Ситуация во Франции после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране", заявила премьер-министр Пятой республики Элизабет Борн.

Как отметила премьер в ходе своего выступления, никогда в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация. С учетом вызовов, с которыми Нацсобранию предстоит столкнуться на национальном и на международном уровнях, сложившаяся ситуация представляет угрозу для страны.

Борн подчеркнула: с 20 июня власти Франции должны ускорить и активизировать свои действия в интересах всех граждан.

После обработки свыше 70 процентов бюллетеней коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" набрала 36,06 процента голосов, сообщает РИА Новости. За левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона проголосовали 27,08 процента избирателей, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила 21,57 процента голосов.

По словам Меланшона, предварительные результаты выборов в парламент свидетельствуют о провале политики президента Макрона. Марин Ле Пен заверила, что ее партия будет представлять жесткую и конструктивную оппозицию.