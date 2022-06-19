Меланшон высказался о тотальном разгроме президентской партии

Лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон прокомментировал результаты второго тура парламентских выборов в стране. По его словам, правящая партия столкнулась с абсолютно неслыханной и неожиданной ситуацией.

Ранее стало известно, что коалиция президента Франции "Вместе!" не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании страны. Она получила простое большинство. Второе место занимает левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона, а третье партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

По словам лидера левой партии, коалиция Макрона столкнулась с тотальным разгромом. Меланшон назвал случившееся электоральным и моральным провалом для тех, кто дает всем уроки и пытался блокировать крайне правых на президентских выборах.