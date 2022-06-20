"Политическое землетрясение": во Франции завершились парламентские выборы

"Провал правящей партии" – так лидер левой коалиции Жан-Люк Меланшон охарактеризовал итоги второго тура. Коалиция Макрона получила 245 мест в Национальном собрании и лишилась абсолютного большинства. У сторонников Меланшона – 131 депутатский мандат.

Политическое землетрясение, цунами, шок. С такими заголовками вышли сегодня французские газеты. Президент теряет абсолютное большинство, хотя и получает больше кресел, чем его соперники. Такого расклада в новейшей истории Пятой республики не припомнят.

"Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия", – заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Но работать президентскому движению придется с теми, кого во время двух предвыборных кампаний – президентской и парламентской – они демонизировали и очерняли, обвиняя в расизме, пустословии и несоответствии республиканским ценностям. Желания идти навстречу Макрону у них, естественно, нет. Жан-Люк Меланшон, возглавляющий движение Nupes – главную оппозиционную силу в новом парламенте, не скупился на нелестные эпитеты в адрес Макрона.

"Это полная неожиданность, это полный разгром президентской партии, и у него нет никакого большинства. У нас получилось. Мы добились политических целей, которые себе поставили, – меньше чем за месяц сбросить того, кто полон высокомерия, кто держал в руках всю страну, чтобы выиграть, не давая нам понять, зачем это надо", – комментирует ситуацию лидер левой коалиции Жан-Люк Меланшон.

Затем, чтобы проводить свою политику и болезненные реформы безо всякого сопротивления в парламенте, – задача, которая после своего повторного избрания президенту в этот раз оказалась не под силу.

В отличие от прошлых выборов этот марафон можно назвать особенным. Слишком много было неожиданностей, слишком много непредсказуемого. Второй тур парламентских выборов, по сути, стал продолжением президентских. Французам в большинстве департаментов в итоге пришлось выбирать между левыми под эгидой Меланшона и сторонниками президента Макрона.

И тот факт, что качели качнулись в сторону левых, говорит о недовольстве экономической ситуацией, ростом цен, падением покупательской способности, беспокойстве людей относительно безопасности, проблем в здавоохранении и образовании. Впрочем, эти же темы были в центре внимания национального объединения Марин Ле Пен. Отсюда и взрывной рост ее популярности – вместо шести кресел в прошлом созыве, у партии в этот раз будет раз в 10 больше, что позволит создать парламентскую группу и получить финансирование.

Потеряв политическое лицо и привычный способ управления, Макрон будет вынужден заниматься сожительством – искать себе союзников в новом парламенте. Учитывая натянутые отношения с Меланшоном и Ле Пен, самый логичный выбор – республиканцы и демократы. Но и они уже заявили, что на коалицию не пойдут.

"Это колоссальная неудача для Эммануэля Макрона, который вынужден платить за свой цинизм. Что касается нас, мы провели всю кампанию в оппозиции, мы находимся в оппозиции, мы в ней останемся. Это предельно ясно. Это будет конструктивная и настоящая оппозиция Эммануэлю Макрону, который бы все уничтожил. Его президентство закончилось бы полным провалом", – подчеркивает лидер партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб.

Единство оппозиции в отношении к президенту и расколотая Национальная ассамблея как нельзя лучше отражает истинное положение дел во французском обществе и усталость от проводимой властями политики в угоду глобализма. Горькой вишенкой на торте для Макрона стал еще и проигрыш как минимум трех его министров, только недавно назначенных в новый кабинет.