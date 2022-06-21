Вброс о Зеленском был сделан в лучших традициях "Квартала-95"

Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95" с тем, чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса. Так прокомментировали в Минобороны РФ появившиеся ранее сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы тайно посетил Лисичанск и попал там под обстрел.

"Группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских Вооруженных сил", – указали в военном ведомстве РФ.

В сводке Минобороны РФ также отмечается, что по свидетельствам украинских пленных подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием, а оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ. Ее командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому, сообщили в МО РФ.

Сегодня в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" представитель ДНР Даниил Безсонов пояснил, что о плачевном состоянии ВСУ говорит, в частности, решение командования отправить спецназ на деблокацию войск в Лисичанск и Северодонецк, поскольку "спецназ на такие задачи не отправляется".

Также он раскрыл истинные потери ВСУ в Донбассе, которые значительно отличаются от статистики, которую приводит Киев.