В ходе наступления Вооруженных Сил РФ украинская армия несет большие потери. Как рассказал в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, около Лисичанского НПЗ разгромлена 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. Из 350 человек личного состава 108-го батальона в живых остались только 30 военнослужащих.

Как сообщил далее Конашенков, несколько частей ВСУ на Лисичанском направлении голодают. Трудности с поставками продовольствия заставляют военнослужащих 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад бросить позиции и дезертировать.

В Харьковской области российская артиллерия уничтожила до ста боевиков нацистского формирования "Кракен". Также подразделение лишилось около 10-ти единиц боевой техники. Остатки "Кракена" отведены под Харьков.

По словам Конашенкова, авиация России высокоточными ракетами за сутки уничтожила четыре пункта управления батальонов территориальной обороны Харькова и базу подготовки иностранных наёмников у Николаева. У Лисичанска, в Херсонской и Николаевской областях уничтожены живая сила и техника ВСУ, склады горючего, боеприпасов и вооружения, рембаза военной техники.

Также высокоточным оружием поражены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град".

Далее Конашенков сообщил, что ВСУ лишились французских артиллерийских установок "Цезарь" на острове Кубанский.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68-и районах, в том числе подразделение самоходных, а также живая сила и военная техника в 216-и районах.

Авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе украинский самолет МиГ-29. В Одесской уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "«Бук-М1".

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в Харьковской и Херсонской областях и вертолет Ми-8 в Николаевской области. Также сбиты девять украинских БПЛА.

Силам ПВО российской армии удалось перехватить семь украинских баллистических ракет "Точка-У".