В США опубликовали новость о гибели американского наемника на Украине. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Он привел в пример опубликованный в американских СМИ некролог о 52-летнем ветеране, который погиб в районе Гуляйполе на Украине.

"В СМИ будут вскрывать факты гибели американцев на Украине", – считает Корнилов.

Он добавил, что американцы также начинают попадать в плен. "Я думаю, что это не первые и не последние", – заявил эксперт.

Также Корнилов отметил реакцию Госдепа на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который не исключил, что пленные американцы могут быть осуждены и приговорены к смертной казни. "Для них это потрясение. Но когда они обсуждают возможность смертной казни для Джулиана Ассанжа, то у них потрясения нет. Оказывается, так можно", – подчеркнул эксперт.

Также Корнилов отметил интервью иностранных наемников в западных СМИ, которые при возращении из Украины рассказывают о нежелании больше ехать воевать за киевский режим.

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