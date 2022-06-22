Россия внимательно следит за гуманитарной обстановкой в Афганистане

Разрушительное землетрясение произошло в Афганистане. Число погибших превысило тысячу человек, пострадали не менее полутора тысяч. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения журналистами сообщил, что наши ведомства внимательно следят за гуманитарной обстановкой в Афганистане после гибели такого большого количества людей.

"Будем дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что нему неизвестно, обращались ли власти Афганистана с обращением о помощи в МЧС или МИД России, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самые сильные разрушения зафиксированы в граничащих с Пакистаном провинциях на юго-востоке и востоке страны, некоторые населенные пункты полностью разрушены.