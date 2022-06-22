Шольц озвучил то, что "украинцы сами знают"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал ситуацию вокруг предоставления Украине статуса-кандидата на вступление в Евросоюз. Он заявил, что на предстоящем саммите будет выступать за то, чтобы все сказали "да".

Шольц пояснил, что интеграция Украины в ЕС была основной темой его визита в Киев, который состоялся 16 июня. Канцлер ФРГ обратил внимание на то, что путь в сообщество имеет множество условий. По его словам, украинцы это сами знают, но хотят идти этим путем.

Шольц также указал на то, что Украина относится к европейской семье, сообщает ТАСС.

Страны ЕС достигли консенсуса по кандидатству Украины. Статус могут предоставить стране уже на саммите, который состоится с 23 по 24 июня.