Шольц подчеркнул, что Макрон был прав насчет Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, согласился с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление в ЕС таких стран, как Украина, может занять долгие годы, несмотря на "быструю и прагматичную" поддержку.

"Еврокомиссия предварительно в конце июня вынесет свою оценку. Одновременно с этим мы все знаем – Макрон прав, указывая, что процесс вступления – это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет", – передает слова Шольца ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вопрос о кандидатстве Украины на вступление в ЕС будет решаться в июне. В апреле Киев передал Брюсселю первую часть заполненного опросника, необходимого для вступления в сообщество. 8 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заполнил и вторую часть анкеты. Он заявил, что документ передадут в ЕС в ближайшее время.

После вынесения ЕК рекомендаций о запуске переговоров о приеме в сообщество, Украине предстоит согласовать с европейскими переговорщиками набор условий, которые она должна будет выполнить.

Добавим, что заявку на вступление Украины в ЕС Зеленский подписал 28 февраля.

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