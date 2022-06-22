Американский репортер Сет Харп опубликовал у себя в "Твиттере" переписку с "добровольцем" из США, участвующим в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Скриншот этой переписки приводит в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава республики отмечает: американский наемник "выдает, как обстоят дела по ту сторону украинской ширмы", а среди множества жалоб на командование и неопытных украинских военнослужащих, сам того не ведая, подтверждает присутствие в зоне боевых действий бойцов британской спецслужбы SAS.

"Это можно расценивать как прямое вмешательство в конфликт Туманного Альбиона", – констатирует глава Чечни, предсказывая, что "непримиримый враг расчесок Борис Джонсон скоро выступит с очередным противоречивым заявлением".

Корреспондент Харпа "как и сотни его предшественников, осознал всю бессмысленность ситуации", отмечает Кадыров. Американский солдат удачи жалуется на плохую подготовку украинских военнослужащих, отсутствие связи и координации действий, а также многое другое.

Например, он рассказывает о двухчасовом огневом столкновении с бойцами украинского спецназа – что выяснилось только впоследствии. По словам американца, среди прочего его соединение потеряло британского снайпера SAS – тот следовал на позицию и был "испарен" огнем украинского БТР, так как украинцам никто об этом снайпере не сказал.

Нынешнюю обстановку в рядах ВСУ наемник из США характеризует как "нелепый беспорядок". Рамзан Кадыров с этим, по его словам, "полностью согласен".