Брюссель не хочет слышать о России и советует экономить

На восполнение истощенных Украиной запасов вооружений у Британии может уйти до десяти лет. По данным генштаба королевства, поставки в Киев плохо контролируются и опасны для оборонительного будущего Европы. Словению, которая до последнего сомневалась: отдавать или нет Украине 35 боевых машин пехоты, "спецваучером" поторопили США. А Германия впервые напрямую отправила Киеву партию тяжелого вооружения. Почему Украине все равно мало?

Над головой Олафа Шольца снова нависла грозовая туча. Неполиткорректную в нынешних политических реалиях мысль озвучил его советник Йенс Плётнер. Позволил себе сделать выпад в сторону Украины, сказав, что хорошим правовым государством страна не может стать автоматически, даже если все окружающие считают ее жертвой. А во-вторых, посетовал, что вся немецкая медийная машина заточена на то, чтобы оправдать поставки оружия Киеву, но почему-то никто не задается вопросом, а как быть потом с Россией.

"Я считаю, что нам нужно точно предпринять шаги, чтобы улучшить стратегическую культуру проведения дебатов в Германии. У меня создается ощущение, что часто обсуждение важных проблем у нас проходит очень быстро, лихорадочно, при этом упускаются из виду важные вопросы. Приведу пример. Заявлением об отправке 20 БМП Marder можно заполнить много газетных страниц. А вот больших статей о том, какими, собственно, в будущем окажутся наши отношения с Россией, сейчас куда меньше. А ведь это по меньшей мере настолько же интригующий и актуальный вопрос, который можно обсуждать", – убежден Йенс Плётнер.

Сторонники жесткого курса из правящей коалиции на это сказали, что и Плётнер, и канцлер заблуждаются, на чьей стороне историческая правда и, опираясь на опыт последних десятилетий, вновь призвали масштабно поддерживать киевскую власть.

"Заявления Плётнера впервые публично объясняют, почему у правительства Германии такие проблемы с поставками тяжелых вооружений", – комментирует ситуацию немецкий политик.

"Сейчас совсем не время думать о России с любовью – нужно помогать Украине", – считает другой.

Оправдываться пришлось всем. Министр обороны Германии заявила, что страна продолжит поставлять оружие Украине, правда ни сроков, ни маршрутов не уточнила из соображений безопасности. Канцлер же отправился выступать в бундестаг, где ему пришлось строить из себя жесткого критика России, но в то же время призывать к диалогу.

"Будущие отношения с Россией являются важным фактором. Чтобы быть ясно понятым, отмечу, что партнерство с Россией, которое было провозглашено целью в рамках стратегической концепции 2010 года, с агрессивной империалистической Россией Путина в обозримом будущем не представляется возможным. Но мы не можем следовать по ложному пути. Было бы неразумным с нашей стороны в одностороннем порядке разрывать основополагающий акт "Россия – НАТО". Это только сыграет на руку президенту Путину и его пропаганде", – подчеркивает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ему вообще в последнее время приходится много балансировать, правда выходит часто неловко. Находясь в Литве в начале июня, он обещал прислать несколько тысяч немецких солдат на восточный фланг НАТО во имя безопасности Прибалтики. Но отправил лишь 50, что вызвало недоумение, пишет издание Politico.

Достается Шольцу и от оппозиции, которая требует прекратить все эти военные маневры и накачку Украины оружием.

Вопрос вооружения Украины грозит парламентским кризисом Италии. Глава МИД Луиджи Ди Майо заявил о том, что выходит из движения "Пяти звезд", потому как лидеры против отправки оружия, а он – за.

"Сегодня предстоит болезненный выбор, о котором я даже не мог подумать. Я и другие покидаем движение, которое с завтрашнего дня больше не будет являться ведущей силой в парламенте. Я надеюсь добиться таких же результатов, и с сегодняшнего дня начинается новый путь для людей, которые выбрали взгляд в будущее", – заявляет глава итальянского МИД.

Парламентский кризис во Франции, где люди в знак протеста против политики Макрона, отправляющего на Украину оружие, проголосовали за правых и левых: и те, и те призывают выйти из объединенного командования НАТО и перестать жить только европейскими проблемами. В стране своих хватает: растут цены на еду и бензин. Макрон вечером 22 июня должен обратиться к нации. Тем временем его госсекретарь по европейским делам, который едва не вылетел во втором туре парламентских выборов, вновь говорит об Украине.

"Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями. Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", – указывает госсекретарь Клеман Бон.

Слишком много у этой идеи противников внутри ЕС, но Урсула фон дер Ляейн пытается "держать лицо" и уговаривает их принять эту идею.

Разговоры Франции и Германии о том, что процесс принятия Украины не будет быстрым, все больше раздражают Польшу, претендующую на роль нового лидера ЕС. Как пишет американский журнал Foreign Policy, к Берлину и Парижу растет недоверие из-за их высказываний, что Россия была и останется партнером Евросоюза. Такую же мысль проводит и бывшим министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат Витольд Ващиковский.

"Визит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Киев не стал переломным. Он лишь укрепил нашу уверенность в том, что эти политики будут делать свои ставки на возвращение России в экономическую кровеносную систему Европы. Я не верю в то, что Макрон или Шольц изменятся. Они оба говорили, что, несмотря ни на что, необходимо сохранить диалог с Путиным", – отмечает Ващиковский.

Но даже к полякам уже приходит понимание, что своего угля им не хватит для отопления домов этой зимой. О переходе на "зеленую" энергетику вообще как-то разговоры умолкли. Добычу на шахтах увеличить не получится, импортное сырье не годится для отопления. Остается потупить глазки и попросить уголь у России, пишет автор статьи в газете Myśl Polska.

"Угля не хватит. Министр просто делает хорошую мину при плохой игре, надеясь, что в конечном итоге все разрешится само собой, и находчивые поляки справятся сами. Видимо, это понимают и заинтересованные лица, наглядным доказательством чего являются пустые угольные склады, подчистую выкупленные предусмотрительными соотечественниками. Мы просто поняли, что, когда правительство говорит нам не паниковать, пришло самое время делать именно это", – отмечает польский журналист.

В Германии на уровне министерства финансов давно поняли, что платить за почти полный разрыв экономических отношений с Россией придется самим немцам.

"Меня беспокоит то, что через несколько недель и месяцев у нас может возникнуть очень тревожная ситуация… Это от трех до пяти лет дефицита. Существует риск экономического кризиса, к которому следует относиться очень серьезно из-за резкого роста цен на энергоносители, из-за проблем с цепочками поставок, а также из-за инфляции", – предупреждает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Ее уже почувствовали все. Продавцы рождественских елок летом заранее подняли цены на этот неотъемлемый атрибут зимнего праздника.

В то время как правительство на фоне проблем с поставками газа через "Северный поток" бросилось искать топливо за океан: переговоры ведутся с Канадой, в Бельгии вышел доклад, где сказано, что каждый седьмой житель королевства в первые три месяца этого года уже еле сводил концы с концами. Хуже всего дела обстоят в столице – в Брюсселе. И пик инфляции еще не пройден. Но руководство ЕС, находясь в собственном пузыре, снова и снова советует оттуда людям побольше экономить.