Крушение Ил-76 в Рязани: из горящего самолета извлекли тела погибших

Не менее двух человек погибли и трое госпитализированы после крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязани, которое произошло утром, 24 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По уточненным данным, на месте падения воздушного судна произошел пожар, на данный момент возгорание потушено. Из горящего самолета спасатели извлекли тела двух погибших. Три человека пострадали и были доставлены в Рязанскую областную клиническую больницу. Всего травмы получили пять человек.

По информации Telegram-канала "112", самолет загорелся в воздухе перед заходом на посадку. Эта информация уточняется.

На месте работают спасатели и бригады скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.