При падении Ан-2 на Кубани погибли два человека

На месте крушения самолета Ан-2 в Новокубанском районе Краснодарского края были найдены тела пилота и пассажира. Причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.

Агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, подтвердило гибель двух человек в результате трагического воздушного инцидента с самолетом Ан-2 на Кубани.

Ранее сообщалось, что вечером 15 июля Ан-2 потерпел крушение, задев при посадке опору линии электропередачи. По предварительной информации, происшествие случилось около 22:30, на борту находились пилот и 71-летний пассажир.

В качестве одной из причин аварии рассматривается ошибка пилотирования. Пилоты могли раньше времени опустить технику ниже положенной высоты.

После падения пожара на борту не произошло. На месте работают сотрудники Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".