Смытые в Черное море туристы приехали транзитом со Ставрополья

Находившиеся в двух смытых в Черное море селями автомобилях туристы приехали в Сочи из Ставропольского края. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

По словам градоначальника, две семьи следовали транзитом и остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже прямо под эстакадой.

"Многократно предупреждали жителей и гостей курорта о надвигающейся стихии", – отметил Алексей Копайгородский.

Инцидент в Зубовой щели произошел в пятницу. Мощные сели смыли в акваторию моря два автомобиля, в которых находились люди. По данным главы Сочи, один человек спасен, его вытащили из моря. Одна женщина погибла. Поиски еще пятерых пропавших – двух взрослых и трех детей – продолжаются.