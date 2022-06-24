Стали известны подробности теракта в Херсоне

Мощность взрывного устройства, использованного для подрыва автомобиля главы департамента семьи, молодежи и спорта Военно-гражданской администрации региона Дмитрия Савлученко, составила около 300 грамм в тротиловом эквиваленте.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, взрывное устройство было заложено под водительское сиденье и сработало после того, как автомобиль тронулся. По данным ТАСС, Дмитрий Савлученко в пятницу утром вышел из дома и сел в машину, направляясь на работу. В тот момент, когда он начал разворачиваться во дворе, прогремел взрыв. Чиновник погиб.
"Сегодня не стало моего друга, директора департамента по вопросам семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрия Савлученко. Самой светлой души человек погиб в результате террористического акта в городе Херсоне", – написал в своем telegram-канале заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.