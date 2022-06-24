Тема:

Ситуация на Украине 41 минуту назад

24 июня 2022 14:00

Стали известны подробности теракта в Херсоне

Мощность взрывного устройства, использованного для подрыва автомобиля главы департамента семьи, молодежи и спорта Военно-гражданской администрации региона Дмитрия Савлученко, составила около 300 грамм в тротиловом эквиваленте.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, взрывное устройство было заложено под водительское сиденье и сработало после того, как автомобиль тронулся. По данным ТАСС, Дмитрий Савлученко в пятницу утром вышел из дома и сел в машину, направляясь на работу. В тот момент, когда он начал разворачиваться во дворе, прогремел взрыв. Чиновник погиб.

"Сегодня не стало моего друга, директора департамента по вопросам семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрия Савлученко. Самой светлой души человек погиб в результате террористического акта в городе Херсоне", – написал в своем telegram-канале заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

происшествия машина/автомобиль терроризм гибель взрыв Украина чиновник теракт ЧП новости Херсон

Ранее по теме