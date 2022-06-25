Глава немецкой компании призывает ЕС выработать правила распределения газа

В Европе начнется хаос, а солидарность Евросоюза будет подорвана в случае прекращения поставок российского газа, заявил глава крупнейшей немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер.

По его мнению, ЕС должен установить правила совместного использования энергии прямо сейчас.

А вице-канцлер Германии призвал немцев принимать душ не больше пары минут. Заявил, что газовый дефицит нанесет более сильный удар по экономике, чем нехватка нефти в 70-х.

У многих немцев из-за роста цен денег не хватит до конца месяца. Кроме того, целые отрасли промышленности могут быть остановлены. Сотни тысяч граждан тогда потеряют работу.

Но вице-канцлер так и не сказал, что все проблемы может решить "Северный поток-2", который уже готов, но запускать его Германия пока не хочет.