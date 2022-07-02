Федеральное сетевое агентство: немцы будут шокированы новой ценой на газ

"Многие жители не в состоянии выдержать и минимальной дополнительной нагрузки. Для них любое повышение счетов за газ является угрозой элементарно в повседневной жизни", – пояснил он в интервью медиагруппе Funke.

В связи с этим глава регулятора ФРГ призвал власти Германии принять соответствующие меры.

С 16 июня "Газпром" снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки вместо плановых 167. Причиной этому была задержка возврата из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая". Оборудование ремонтировалось на заводе Siemens Energy в Монреале. Однако после введения антироссийских санкций Канада не может вернуть агрегат в Россию.