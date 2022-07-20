Евросоюз опасается полной остановки поставок газа из России

Отмечается, что Еврокомиссия уже сегодня обнародует план по снижению энергозатрат на отопление и охлаждение. Поставки российского газа в страны Евросоюза снижаются. Санкции привели к остановке прокачки по газопроводу "Ямал – Европа". А в середине июня "Газпром" был вынужден на 40 процентов сократить поставки по "Северному потоку". Сейчас там проводятся плановые ремонтные работы. По оценкам Еврокомиссии, в случае холодной зимы ВВП Евросоюза может сократиться на 1,5 процента.
Возможность полной остановки экспорта российского газа просчитывают и в Германии. По оценке Международного валютного фонда, при таком развитии событий немецкая экономика может недосчитаться без малого 5 процентов ВВП за три года. А национальное потребление сократится в среднем на 10 процентов, сообщает телеканал "Россия 24".
Рост цен на газ может также привести к увеличению инфляции. В модели учитываются не только прямые последствия сокращения поставок, но и снижение выпуска компаний, потребляющих газ. А также падение деловой активности из-за экономической неопределенности.