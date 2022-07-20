Евросоюз опасается полной остановки поставок газа из России

Евросоюз планирует сократить потребление газа на 15 процентов со следующего месяца. По информации агентства Bloomberg, там опасаются полной остановки поставок из России.

Отмечается, что Еврокомиссия уже сегодня обнародует план по снижению энергозатрат на отопление и охлаждение. Поставки российского газа в страны Евросоюза снижаются. Санкции привели к остановке прокачки по газопроводу "Ямал – Европа". А в середине июня "Газпром" был вынужден на 40 процентов сократить поставки по "Северному потоку". Сейчас там проводятся плановые ремонтные работы. По оценкам Еврокомиссии, в случае холодной зимы ВВП Евросоюза может сократиться на 1,5 процента.

Возможность полной остановки экспорта российского газа просчитывают и в Германии. По оценке Международного валютного фонда, при таком развитии событий немецкая экономика может недосчитаться без малого 5 процентов ВВП за три года. А национальное потребление сократится в среднем на 10 процентов, сообщает телеканал "Россия 24".

Рост цен на газ может также привести к увеличению инфляции. В модели учитываются не только прямые последствия сокращения поставок, но и снижение выпуска компаний, потребляющих газ. А также падение деловой активности из-за экономической неопределенности.