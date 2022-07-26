Еврокомиссия призвала ЕС готовиться к прекращению поставок газа из России

Евросоюзу следует готовиться к прекращению поставок газа из России, отмечает Еврокомиссия (ЕК).

ЕС должен подготовиться к прекращению поставок газа из России, заявила уполномоченная Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

Для повышения энергетической безопасности ЕС начнет сокращать потребление газа, что позволит пополнять европейские подземные хранилища газа (ПХГ), которые уже заполнены на 66%, отметила Симсон.

В свою очередь министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела пояснил: "Газпром" заявил накануне о дополнительном сокращении поставок газа, что привело к росту цен. Это еще одно свидетельство того, что мы должны сократить зависимость от российских поставок".

ЕС обсудит способы сокращения потребления газа. "Мы намерены неустанно работать, чтобы достичь соглашения, которое приемлемо для всех стран ЕС", – заявил Сикела.

Между тем "Газпром" заявил накануне: "В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (по предписанию Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая".

Таким образом, прокачка газа по газопроводу "Северный поток" в Европу сократится до 20% от номинальной мощности трубы. В списке причин упомянуты несвоевременный возврат отремонтированной турбины из Канады (эта страна ввела санкции против "Газпрома"), наработка межремонтного пробега, а также поломка других агрегатов.

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