В Германии – газовый кризис

Цены на газ в Европе подскочили сразу на 10 процентов и превысили полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с марта, напоминает медиаплатформа "Смотрим".

Правительство Германии заявило, что в стране газовый кризис. Коммунальщикам могут позволить поднять тарифы. А одна из крупнейших немецких энергокомпаний – Uniper – предупредила, что из-за антироссийских санкций не успеют заполнить хранилища до зимы.

Как справиться с этим, в Берлине не знают. Но запускать "Северный поток – 2", который уже готов, пока не хотят.