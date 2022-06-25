Руанда ждет: украинских беженцев могут выслать из Британии в Африку

Идея отправлять нелегальных беженцев из Британии в Руанду пока на уровне предложений. Но такое развитие ситуации Борис Джонсон не исключил, отвечая на вопрос журналистов The Guardian. В солнечную Африку могут отправить всех, кто добрался до туманного Альбиона без документов и законного повода.

"Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз. У них есть два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально, то ответ будет таким: да, теоретически это (депортация) может произойти", – заявил Джонсон.

Руанда – страна в восточной Африке с населением в 13 миллионов человек. Это одно из самых небогатых государств Африки, но в экономике в последние годы заметен рост. При этом в стране высокая плотность населения – почти 500 человек на квадратный километр. А еще в Руанде экваториальный климат, к которому жителям европейского континента очень тяжело адаптироваться.

"Экономика Руанды слабая. Это не очень близкая по культуре страна. При этом столица Руанды и города Руанды очень хорошо обустроены. Это одна из самых быстрых развивающихся стран в Африке сейчас", – рассказала профессор Высшей школы экономики, доктор исторических наук Ирина Филатова.

Еще одна трудность в случае переселения нелегальных украинских мигрантов из Британии в Руанду – совсем другая культура и обычаи. В стране чтят традиции предков. Там проживают разные племена и народы. Адаптация приезжих к местной культуре проходит сложно. При этом многие жители самой Руанды видят в этом даже плюс, так как в стране не хватает рабочей силы.

Отличается и рацион питания. Современная кухня Руанды основана на местных продуктах, произведенных местным сельским хозяйством. Популярны бобы, фасоль, сладкий картофель, кукуруза. Традиционным блюдом считается каша из кукурузной муки. Ее подают в виде небольшого плотного шарика и едят руками. Для многих гостей страны кулинария тоже сначала может показаться непривычной.

Сама Руанда официально готова принять депортируемых из Британии. Для этого даже подготовлены комплексы для проживания со всеми удобствами.

Могут ли украинцы без документов, незаконно въехавшие в Великобританию, быть отправлены в Руанду для оформления временного убежища? Правительство Британии подтвердило это еще в прошлом месяце. Тогда впервые заговорили о возможности такого процесса. За это особенно выступали консерваторы.

"Я думаю, что это послужит огромным сдерживающим фактором. У нас будут законы, облегчающие депортацию иностранных преступников, и я думаю, что важно, чтобы в число этих иностранных преступников были включены люди, которые совершили преступное деяние, въехав в Великобританию нелегально и без документов", – считает член британского парламента Эндрю Бриджен.

Пока официально процесс переезда нелегальных мигрантов из Британии в Руанду не запущен. Но, судя по заявлениям, это может начаться уже в ближайшее время. Сама Руанда ждет таких приезжих, обещая их интеграцию. А бюджет Великобритании оплатит их пребывание в Руанде.

В мае Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут высылать в Руанду в соответствии с новым соглашением, по которому в эту восточноафриканскую страну отправляют нелегальных мигрантов. Британский премьер дал понять, что украинцы – это другое.