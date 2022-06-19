Джонсон может превратить свою страну в изгоя

Британские эксперты предупреждают, что инициативы премьер-министра Бориса Джонсона ведут к серьезным разногласиям с Европейским судом по правам человека. Недовольство европейских партнеров вызывают споры по Североирландскому протоколу, изменения в котором лоббирует глава МИД Лиз Трасс. Евросоюз уже начал судебное разбирательство в отношении Лондона.

Кроме того, план Джонсона по отправке беженцев в Руанду вызвал резкую критику со стороны ЕСПЧ. В суде считают, что у Великобритании есть масса возможностей, чтобы справиться с ситуацией без таких мер.

Политика правительства Джонсона бросает тень на то, как Запад смотрит на Великобританию, считают эксперты.