Британцы все меньше понимают, что творит их правительство

Непоколебимая поддержка Западом Украины и настраивание киевского режима только на победу – это путь в никуда и никому не нужная эскалация конфликта. В британской The Guardian правительство Бориса Джонсона сравнивают со слоном в посудной лавке и ставят в пример более сдержанных французских и немецких политиков, которые куда осторожнее и в общении с Киевом, и в вопросе поставок вооружений. Критическая статья появилась после того, как иностранным наемникам, в том числе двум британцам, вынесли приговор в ДНР.

Новость о приговоре в Донецке сразу попала на первые страницы английских газет. Шума много, но до сих пор не ясно, какие конкретные шаги будет предпринимать в этой ситуации правительство Великобритании.

Насколько известно, за все то время, что осужденные британцы находятся в плену в ДНР, официальный Лондон с просьбой об их освобождении к властям в Донецке не обращался. В российском посольстве в Лондоне нам также подтвердили, что не получали никаких обращений с британской стороны.

Заниматься этим вопросом должна министр иностранных дел Лиз Трасс. Пока она ограничилась телефонным разговором с главой украинского МИД Кулебой, предварительно обозначив свою позицию в кратком сообщении.

"Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых удерживают подконтрольные России силы на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивное судебное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности", – написала Трасс.

О третьем осужденном наемнике, марокканце, она напрочь забыла. Примечательно, что именно Лиз Трасс в свое время поощряла британцев ехать воевать на Украину, хотя это противоречит законам Соединенного Королевства. Законодательный акт от 1870 года о поступлении на военную службу за рубежом запрещает британским подданным участвовать в боевых действиях против страны, которая не находится в состоянии войны с Соединенным Королевством. Один из осужденных в Донецке британцев Эйден Аслин был в Сирии, где воевал на стороне курдов.

"Они не наемники. Это британские граждане, решившие вступить в украинскую армию по личным причинам до незаконного вторжения Путина в Украину. Они были захвачены российскими войсками в Мариуполе и с ними следует обращаться в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией, что, безусловно, исключает показательные процессы, подобные судебные разбирательства и смертную казнь", – считает депутат британского парламента Роберт Дженрик.

Из интервью, записанных с этой парой еще до начала активных боевых действий, очевидно, что они действовали сознательно, понимая все риски.

"Если они пересекут границу, мы проиграем, у нас нет превосходства в воздухе, у нас нет военно-морского флота, очень сильного военно-морского флота. Но украинцы бьются, так что мы зададим им жару, это точно", – говорил тогда Пиннер.

48-летний Шон Пиннер женат на украинке. Бывший британский военнослужащий, он называл себя инструктором в украинской армии. 28-летний Эйден Аслин служил там в морской пехоте. Сообщают, что у него есть украинский паспорт. Если верить английскому таблоиду The Sun, то, в ожидании судебного вердикта, оба они в отчаянии несколько раз звонили в редакцию этой газеты и умоляли их спасти.

"По спутниковому телефону они предупредили, что им грозит смертная казнь, если не будут выполнены требования удерживавших их ставленников Кремля. Его голос дрожал от эмоций, Шон сообщил редакции The Sun, что ему грозит 20 лет тюрьмы или смерть после обвинений в том, что является "незаконным участником боевых действий". Он добавил: "мы напуганы", – пишет британское издание.

Таблоид утверждает, что британский МИД рекомендовал не публиковать информацию об этих телефонных разговорах. Официально кабинет министров выразил свою "серьезную обеспокоенность" приговорами, вынесенными в Донецке. Премьер-министр Джонсон предпочитает больше говорить о своей поддержке Киевского режима, несмотря на то, что затягивание конфликта на Украине ничего хорошего британской экономике не сулит.

"Цены на нефть и газ, похоже, еще некоторое время останутся высокими, то же самое касается зерна, кормов и удобрений. И я знаю, что есть люди, которые могут утверждать, возможно, не в этой стране, а где-то еще, что цена поддержки украинцев сейчас слишком высока, и их следует поощрять к принятию любых условий, которые может поставить Путин. Я не верю, что этот вариант действительно подходит нам. Неважно, что бросить украинцев было бы морально неприемлемо, ведь они жертвы и имеют абсолютное право защищать свободную и независимую страну", – заявил Джонсон.

60% британцев считают, что Джонсон должен со своего поста уйти. Это убеждение крепнет, когда к ним приходят счета за газ и электричество, или на заправке, где залить среднего размера бак уже стоит 100 фунтов стерлингов.

"Мне стало немного не по себе, просто наблюдая, как цены поднимаются, поднимаются и поднимаются. Я не мог поверить, что все настолько плохо. Глядя на то, где мы постоянно проводим время, не уезжая в отпуск за границу. Куда уходят наши деньги? Я чувствую, что мы затянули свои пояса туже некуда", – жалуются британцы.

Газета The Guardian пишет о том, что даже у врачей не хватает денег на топливо для машин.

"Медицинские работники, социальные работники говорят, что они просто не могут позволить себе больше выполнять свои обязанности. Есть даже сообщения о людях, которые готовы позвонить на работу и сказать, что заболели, потому что у них нет денег заправить машины", – пишут журналисты.

В Британии окончательно закрывается один крупнейших заводов по производству азотных удобрений. Причина – рекордные цены на газ.

Национальная служба статистики сообщает, что 52% британцев сократили использование газа и электричества, 41% стали тратить меньше на продукты питания и предметы первой необходимости. Резкое падение уровня жизни может привести к росту преступности, предупреждает мэр Лондона Садик Хан.

"Мы обеспокоены из-за целого комплекса причин преступности, хоть и не оправдываем их. Бедность, лишения, отсутствие возможностей – кризис стоимости жизни может усугубить некоторые из этих вещей и поставить под угрозу прогресс, которого мы достигли", – считает Хан.

Бывший главный переговорщик по Brexit Дэвид Фрост сравнил кабинет министров Джонсона с экипажем падающего лайнера.

"Все индикаторы на приборной панели мигают красным. Основная проблема, которую я слышу от членов партии и избирателей, заключается в том, что люди не понимают, какие действия и зачем предпринимает правительство. И хуже того, то, что люди понимают, им не особенно нравится", – говорит Фрост.

Чтобы преодолеть кризис в энергетике, Фрост предлагает снизить налоги и снять мораторий на добычу сланцевого газа. По его оценкам, Борис Джонсон не усидит в кресле премьер-министра, если до конца лета не сумеет хотя бы частично преодолеть проблемы в экономике.

Противники Джонсона внутри партии консерваторов планируют изменить правило, согласно которому преодолевший вотум недоверия премьер-министр остается недосягаем для новых попыток отправить его в отставку в течение 12 месяцев. Они не хотят, чтобы Джонсон возглавил партию на всеобщих выборах в следующем году. Неизвестно, удастся или нет им осуществить задуманное, но давление на нынешнего британского премьер-министра в ближайшее время, судя по всему, будет только расти.