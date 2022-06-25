Сели, смерчи и проливные дожди: что творится с погодой на юге России

Жара вернулась на Русскую равнину. В центре страны распогодилось, а вот все грозовые тучи ушли на юг. Причерноморье тонуло в дождевой воде.

Вода в Сочи в ночь, когда две машины с людьми унесло в море штормом, поднялась до двух метров менее чем за минуту. 42-летний мужчина сумел покинуть салон и зацепиться за бревно. Всего в машинах было семь человек, среди них – трое детей. Двух женщин обнаружили погибшими. Сотрудники МЧС продолжают поиски.

Ливни в районе Сочи не прекращались несколько дней. Колоссальный приток воды вызвал резкий рост уровня воды в местных реках.

Чуть ранее стихия обрушилась на Дагестан. Града в республике выпало столько, что его убирали бульдозерами. Потоки воды смывали урожай с полей и разрушали трассы. Из-за оползней и селей около 20 населенных пунктов были отрезаны от транспортного сообщения.

На Черноморском побережье из-за шторма закрыли пляжи. Купание было запрещено. Тем временем, отдыхающие пристально следили за воронками смерчей, которые кружились над акваторией. Но одному из вихрей все-таки удалось выбраться на берег.

Погодные контрасты на этой неделе были поразительные. Когда в Сочи во время ливней похолодало до +15, в заполярном Норильске воздух раскалился до +30. Люди спасались от жары в реках и озерах.

Во второй половине недели погода наладилась и в Москве. Дожди прекратились, выглянуло солнце. А столбики термометров устремились вверх.

Ливни обрушились на Россию во вторник, и с каждым днем продвигались все южнее. Причем во всех регионах таких обильных июньских осадков еще не случалось за всю метеоисторию. В конце рабочей недели стихия добралась до Причерноморья, в окрестностях Сочи к утру пятницы всего за 24 часа вылилось более двух месячных объемов влаги, Москве ее хватило бы почти на все лето.

Изменение погодного тренда сейчас можно увидеть своими глазами. Снимок российского спутника Арктика-М: дождевые тучи циклона накрывают южную половину Русской равнины. Севернее – небо ясное, даже с орбиты отчетливо различимы все детали рельефа.

Малооблачный антициклон вытеснил в южные широты облачные поля ненастного циклона, заливавшего дождями Русскую равнину в первую половину недели. Это включило главный механизм усиления жары в регионе. На верхнюю границу атмосферы Земли поступает чуть менее полутора киловатт солнечной энергии на метр квадратный. Конечно, вся она к поверхности не попадает — около четверти рассеивается легкой облачностью и поглощается атмосферными газами. Но и оставшегося количества достаточно чтобы прогревать каждый кубометр приземного воздуха примерно на два градуса в сутки.

В ближайшие дни антициклон будет буквально раскалять воздух на Русской равнине, в зоне экстремального перегрева окажутся даже северная часть региона. Но уже в начале новой недели на периферии антициклона сформируется северный поток, несущий прохладу с акватории Баренцева моря. Правда, ее основной объем отправится на Урал, а центр России зацепит лишь по касательной.

Еще один пик грозовых дождей ожидается на юге России в воскресенье, с началом новой недели ливни с грозами начнут слабеть. Но в это же время еще один массив кучево-дождевой облачности появится на севере Русской равнины, во вторник он протянется от Онеги до Черноземья. Это и есть граница между очень жарким и более прохладным воздухом.

Например, в Москве уже в воскресенье показания термометров повысятся, как на Кипре до +31, +33, есть шанс на новые рекорды максимальной температуры в регионе. Во вторник в столице прошумят локальные ливни и грозы, и уже к среде в мегаполисе будут более привычные для нашего климата +26.