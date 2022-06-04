Погода в России: где-то дожди и град, а где-то курортный сезон

Наступление лета в Европейской части России ознаменовалось проливными дождями, грозами, а местами даже градом. В конце рабочей недели тучи накрыли центральные области страны. В Москве лило как из ведра.

Гроза и ливень со шквалистым ветром обрушились на столицу утром в пятницу. Аварийные службы Москвы перешли на круглосуточный режим работы. 300 бригад "Мосводостока" дежурили на улицах мегаполиса. Удар стихии был мощным, но непродолжительным. Вскоре над столицей вновь выглянуло солнце. До этого грозовой фронт испортил погоду на западе страны.

В Брянске ливень затопил улицы. Особенно сильно пострадали Советский и Володарский районы города — новые жилые кварталы ушли под воду. Затопило парковки, детские площадки, подвалы многоэтажек и один из супермаркетов. Проливной дождь местами переходил в град.

Во многих районах дожди, обрушившиеся в первые дни июня на среднюю полосу Русской равнины, оказались самыми мощными с начала эпохи глобального потепления. но даже в этом ряду брянский потоп стоит особняком. Ливень, спровоцировавший его, был рекордным за всю почти вековую историю метеонаблюдений.

Тропические ливни — следствие вторжения очень теплого воздуха, но уже вскоре атмосфера над Центральной Россией станет успокаиваться. Например, в Москве в выходные +21...+23, в воскресенье грозовые дожди. А с понедельника вероятность осадков сократится до минимума, а показания термометров повысятся до +25...+26. Это на 2-3 градуса теплее, нежели обычно бывает в июле. Это скажется влияние антициклона, располагавшегося ранее на юге России. Как этот очаг раскалил воздух в Причерноморье?

В Краснодарском крае начался курортный сезон. На пляжах Сочи люди уже вовсю купаются. За время жаркой погоды морская вода успела прогреться до весьма комфортной температуры.

Сочи переходит на туристический продукт по системе "ультра все включено". В высоком курортном сезоне этого года здесь будут работать 18 объектов, которые предложат своим гостям варианты отдыха all inclusive. Сочинские здравницы к лету обновили материально-техническую базу, провели реновацию номеров и подготовили новые программы оздоровления.

Туристы съезжаются и в Крым. Ко встрече с гостями на полуострове уже готовы 420 пляжей и более тысячи отелей. Люди едут сюда не только за пляжным отдыхом. В начале июня поля усеяны ромашками и маками. Скоро зацветет лаванда. Самые популярные места сейчас — Ялта, Алушта, Бахчисарай и Балаклава.

"Те люди, которые бронируют сегодня, устремляются в некоторое количество очень известных точек. Это, прежде всего, Сочи. А, с другой стороны, ищут новые альтернативные возможности, связанные с пляжем и отдыхом на природе. Выигрывают тот же Дагестан и Республика Алтай. Это известные, в последнее время очень интенсивно поднимающиеся курорты", — прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Андрей Максимов.

Сегодня Дагестан — самый быстро набирающий популярность и один из самых перспективных туристических регионов России. В этом году в регион впервые полетят чартеры. По прогнозам, турпоток в сезоне увеличится на треть. К слову, вода в Каспии сейчас тоже уже хорошо прогрелась.

Причина аномальной жары — юго-восточные потоки. В выходные они по-прежнему будут нести к берегам Нижней Волги, Дона и Кубани воздушные массы из Средней Азии. С началом новой недели в регион уже станет поступать воздух из степей Казахстана. Он более влажный, поэтому начнут развиваться очаги кучево-дождевой облачности, и жара немного спадет.

Тем не менее, по предварительным прогнозам, в Сочи в течение всей первой декады температурный режим будет в среднем на 2 градуса выше нормы. Небольшое похолодание возможно только в середине первого летнего месяца, но оно окажется непродолжительным, и завершится июнь новой волной тепла.

В отличие от воздуха морская вода прогревается гораздо медленнее. Сейчас только в мелководном Азовском море можно начинать полноценный пляжный сезон — здесь +21...+24 градуса. А вот у черноморского побережья Кавказа пока только +16...+19 градусов. У берегов Крыма еще немного прохладнее.

Однако вскоре и здесь море станет более комфортным. В последние дни температура воды на пляжах Сочи повышалась в среднем на полградуса каждые два дня. Во второй половине следующей недели в курортной столице России уже будут более подходящие для купания 20 градусов.