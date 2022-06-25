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Спецоперация России 3 минуты назад

25 июня 2022 12:20

Батальон из Львова отказался ехать воевать в Донбасс

Бойцы ВСУ и территориальной обороны не намерены выполнять поставленные командованием задачи.

По данным Минобороны РФ, один батальон не поехал в Донбасс из Львова.

Как следует из сводки, распространенной оборонным ведомством в субботу, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.

Об уклонении от выполнения приказов командования украинскими военными сообщается регулярно. Накануне Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что около ста солдат из разведподразделения 10-й горно-штурмовой бригады уклонились от выполнения приказов офицеров.

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