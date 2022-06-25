Швейцария готова оказывать консульские услуги России и Украине

Украина обратилась к Швейцарии с просьбой оказать консульские услуги украинцам, которые находятся на территории РФ. Европейская стана готова помочь Киеву и сейчас ведет переговоры с Москвой, так как в этом процессе важно согласие трех сторон. Об этом местным СМИ заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Также глава государства рассказал, что с 4 по 5 июля в Швейцарии пройдет саммит, посвященный восстановлению Украины. По его мнению, на Незалежную придется потратить сотни миллиардов долларов, а процесс реконструкции будет трудным и долгим.

Напомним, Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой 24 февраля 2022 года. Временный поверенный в делах Украины Василий Покотило покинул Россию 22 февраля в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР.