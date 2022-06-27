В Краснодаре из-за ливней затопило 9 жилых домов

В Краснодаре в результате сильных ливней затопило девять жилых домов и подтопило 62 участка. В настоящее время последствия неблагоприятных погодных условий устраняют. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным ведомства, в городе за сутки выпало 109 мм осадков. В регионе до 27 июня 2022 года действует штормовое предупреждение по непогоде. Ливни начались накануне.

"В результате подтопило 62 придомовых территорий – 15 придомовых территорий многоквартирных домов, 47 придомовых территорий частных домовладений", — пояснили в ведомстве.

Отметим, что вода залила девять домов на высоту от пяти до 10 см. В настоящее время работники спецслужб проводят работы по откачке воды.