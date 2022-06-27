Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу номер один

Президент Белоруссии сообщил о договоренности с российским главой насчет жесткого контроля процесса импортозамещения. По словам Александра Лукашенко, это "вопрос номер один".

Белорусский лидер обратил внимание на то, что его страна рада востребованности на российском рынке, сообщает БелТА. На сегодня, отметил Лукашенко, не стоит вопрос о том, как продать. В сложившейся ситуации необходимо думать о том, как удовлетворить спрос, прежде всего, России по белорусским товарам, подчеркнул Александр Григорьевич.

Тем временем Белорусская универсальная товарная биржа и Синьцзянский азиатско-европейский международный торговый центр обсуждают вопрос развития биржевой торговли. Касается это и импортозамещения.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, в свою очередь, сообщил, что бюджет страны в первом полугодии текущего года недополучит до 470 миллионов долларов поступлений. Причина — проблемы с экспортом калийных удобрений и нефтепродуктов.

Ранее председатель Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что санкционное давление на Союзное государство будет расти. При этом, подчеркнул он, страны достойно держат удар.