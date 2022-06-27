"Буки" ВСУ сбили ракеты украинских С-300

Зенитная ракета ЗРК С-300, выпущенная ПВО украинской армии, предположительно упала на жилой дом в Киеве. Ракету сбил украинский же комплекс "Бук-М1" при попытке помешать российским высокоточным ракетам поразить цеха ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе столицы Украины. Всего украинская ПВО выпустила по целям более 10 ракет. Попытка перехвата не удалась, и российские ракеты попали в цель.

Как рассказал понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские ракеты атаковали друг друга "из-за отсутствия сопряжения комплексов ПВО и радиотехнических средств".